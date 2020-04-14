شكرا لقرائتكم لكسر ملل العزل الصحي.. جنش ينشر أول صورة له داخل الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك، ذكرى أول صورة يلتقطها داخل القلعة البيضاء، بعد الانضمام إليها من نادى الأولمبى، فى الانتقالات الشتوية بموسم 2010 – 2011.

ويلتزم جنش بالعول الصحي في منزله في ظل تعليق النشاط الرياضي نظرا لانتشار فيروس كورونا في البلاد.

نشر جنش صورته بجوار علم الزمالك عبر استورى الانستجرام، معلقًا عليها: "أول صورة لى فى الزمالك"، وكان جنش بديلاً لعبد الواحد السيد ثم أصبح بديلاً لأحمد الشناوى، قبل أن يسير الحارس الأساسى للفريق الأبيض عقب رحيل الشناوى وانتقاله لبيراميدز.

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وكان أول ظهور رسمي لجنش بقميص نادي الزمالك أمام الإنتاج الحربي في آخر جولة من الدوري الممتاز موسم 2011/2010.

شارك محمود جنش فى حراسة مرمى الزمالك خلال 92 مباراة، بواقع 59 مباراة فى الدورى الممتاز، و14 فى الكونفدرالية و11 مباراة بكأس مصر و7 فى دورى أبطال أفريقيا ومباراة فى كأس السوبر المصرى، فيما تلقى 6 إنذارات وحصل على الطرد فى مباراتين، وتلقت شباكه 61 هدفًا

كان كارتيرون المدرب الفرنسي للزمالك اعتمد على محمد أبو جبل في حراسة مرمى الفريق بصورة أساسية في الفترة الماضية، مع تواجد محمد عواد كبديل له، في ظل غياب جنش للإصابة .