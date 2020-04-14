شكرا لقرائتكم سيد مسعد: انتقلت للزمالك بضجة كبيرة بعدما بلغت قيمة الصفقة مليون جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد مسعد نجم الزمالك السابق، أنه انتقل لصفوف الزمالك مقابل مليون جنيه قبل سنوات، وكان رقما كبيرا وقتها، وصنع ضجة كبيرة في الوسط الرياضي.

وأضاف مسعد في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك، اليوم الثلاثاء، أنه كان يحلم باللعب للزمالك منذ الصغر ووجود لاعبين يعرفهم سهلوا عليه التأقلم سريعا في صفوف النادي.

وتابع أنه انضم للزمالك في سن 19 سنة، ولكن عقليته كانت ناضجة لاستيعاب هذه الخطوة.

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وتنتظر جماهير الكرة المصرية حتى مطلع شهر مايو من أجل استئناف بطولة الدورى، بعدما قرر اتحاد الكرة مد تعليق المسابقة حتى نهاية شهر أبريل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم، أعلن عن مد قرار وقف المسابقات 15 يوما إضافية تنتهى بنهاية شهر أبريل، تماشيا مع قرارات مجلس الوزراء بمد حظر التجول لأسبوعين، يأتى ذلك فى الوقت على وجود مؤشرات تبشر العودة للممارسة الكرة بشكل طبيعى.

في المقابل يمنح تأجيل أولمبياد طوكيو إلى العام المقبل فضلاً إلى تأجيل المباريات الخاصة بالمنتخب فى التصفيات المؤهلة إلى بطولة أفريقيا بالكاميرون أو التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بالإضافة إلى تأجيل دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية إلى أجل غير مسمى، والتى يشارك فيهم أربعة أندية مصرية، أفضلية لاتحاد الكرة باستئناف بطولة الدورى ولعب المباريات دون توقف .