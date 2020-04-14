شكرا لقرائتكم سيد مسعد: حسام حسن تجاهلني في الزمالك وضيع عليا فرصة المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سيد مسعد نجم الزمالك السابق إن حسام حسن سبب رحيله عن الزمالك فى ألفترة التى تواجد فيها العميد مديرا فنيا للفارص الأبيض وكان مسعد وقتها لاعبا بألفريق.

وأضاف مسعد فى تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك، اليوم الثلاثاء: "حسام حسن كان بيضطهدنى، وتجاهلنى كثيرا فى الزمالك، وكان سببا في رحيلي، كما أضاع عليً فرصة الانضمام للمنتخب الوطني".

وتابع اللاعب: "عرفت أن حسن شحاته يدرس ضمى للمنتخب فطلبت من حازم إمام أن يساندنى لدى مجلس إدارة الزمالك لكى يسمحوا لى بالرحيل".

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وتنتظر جماهير الكرة المصرية حتى مطلع شهر مايو من أجل استئناف بطولة الدورى، بعدما قرر اتحاد الكرة مد تعليق المسابقة حتى نهاية شهر أبريل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم، أعلن عن مد قرار وقف المسابقات 15 يوما إضافية تنتهى بنهاية شهر أبريل، تماشيا مع قرارات مجلس الوزراء بمد حظر التجول لأسبوعين، يأتى ذلك فى الوقت على وجود مؤشرات تبشر العودة للممارسة الكرة بشكل طبيعى.

فى المقابل يمنح تأجيل أولمبياد طوكيو إلى العام المقبل فضلاً إلى تأجيل المباريات الخاصة بالمنتخب فى التصفيات المؤهلة إلى بطولة أفريقيا بالكاميرون أو التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بالإضافة إلى تأجيل دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية إلى أجل غير مسمى، والتى يشارك فيهم أربعة أندية مصرية، أفضلية لاتحاد الكرة باستئناف بطولة الدورى ولعب المباريات دون توقف .