شكرا لقرائتكم الحجر الصحي يحول محمد زيدان إلى "فالنتينو" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استغل محمد زيدان نجم منتخب مصر وبروسيا دورتموند السابق، فترة الحجر الصحي والبقاء في المنزل ليتغزل فى زوجته.

ونشر زيدان صورته مع زوجته عبر صفحته الخاصة على انستجرام، معلقًا عليها: "عندما رأيتك لأول مرة ، لم أكن أعلم أن الحب له وجه".

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وكان محمد زيدان تحدث عن النجم الدولى محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزى، قائلاً: "عقليته أفضل منى بكثير فى عالم الاحتراف، مضيفًا أن الالمانى يورجن كلوب المدير الفنى الحالى لفريق ليفربول الحالى و السابق لبروسيا دورتموند قادر على تحفيز اللاعبين بشكل كبير و التطوير من الاداء خلال التدريبات و المباريات

وأشار محمد زيدان أنه يتمنى بناء أجيال صاعدة قادرة على الاحتراف من الصغير و لعب مباريات كبيرة ضدد أقوى فريق فى العالم و بناء عقلية أحترافية كبيرة لديهم.

وكان عصام الحضرى أكد أن أقرب أصدقائه عماد متعب، ومحمد زيدان، وعمرو زكى، وأحمد المحمدى، وبالرد عن عدم وجود أصدقاء مقربين له فى مركز حراسة المرمى، قال السد العالى : "علاقتى بيهم جميعًا جيدة، لكن لا يوجد صداقة بين اتنين فى مجال واحد"، مشيرًا إلى إنه يعد زيدان وعمرو زكى من أصدقاء السوء بالنسبة له.