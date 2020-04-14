شكرا لقرائتكم تقارير إيطالية: نابولى يعيد الأموال إلى جماهيره الخاصة بتذاكر مباراة برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادى نابولى بدأ في إعادة الأموال إلى جماهيره اليوم، والخاصة بتذاكر مباراة الفريق ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا، التى تأجلت لأجل غير مسمى بسبب تفشى فيروس كورونا، مع مقترحات باستئناف المسابقة في الصيف، وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن نابولي أعلن اليوم كيفية استلام المبلغ المسترد من قبل جميع المشجعين الذين قدموا طلبات لاستعادة قيمة تذاكر مباراة برشلونة في كامب نو التي كان من المقرر أن تُلعب في 18 مارس الماضي عقب نهاية لقاء الذهاب بالتعادل 1-1 على ملعب سان باولو.

وقال النادي الإيطالي في بيان: "اعتبارًا من اليوم وفي غضون 30 يومًا ، سيتم إعادة المبالغ المدفوعة سابقًا إلى الجماهير مرة أخرى."

وكان من المتوقع أن تقام المباراة بدون جماهير قبل أن يتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قراره بتأجيل كل المسابقات لأجل غير مسمى.

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ولم تكتمل مباريات دور الـ16 حيث تتبقى 4 مباريات في الإياب بين برشلونة ونابولي، مانشستر سيتي وريال مدريد، يوفنتوس وليون، والبايرن وتشيلسي على ملاعب الأندية المذكورة أولا، بينما حسمت 4 مواجهات أخرى بتأهل أتلتيكو مدريد على حساب ليفربول، وباريس سان جيرمان على بوروسيا دورتموند، ولايبزيج على توتنهام وأخيرًا أتالانتا على فالنسيا.

في الوقت نفسه، اقترح الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، برئاسة ألكسندر سيفرين، انطلاق الدوريات الأوروبية خلال شهر يوليو على أن تستأنف مباريات دورى أبطال أوروبا والدورى الأوروبى فى أغسطس.

وكان الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "اليويفا" قرر تأجيل جميع المباريات المقررة بين المنتخبات فى يونيو المقبل، سواء الخاصة الملحق المؤهل إلى يورو 2020 التى تأجلت لتقام فى صيف 2021 أو مباريات السيدات، بسبب أزمة تفشى فيروس كورونا.