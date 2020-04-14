شكرا لقرائتكم الرابطة تؤجل قرارها بشأن استئناف الدوري الألماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أرجأت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم اتخاذ قرارها بشأن استمرار الموسم الحالي من البوندسليغا إلى الأسبوع المقبل.

وأعلنت الرابطة يوم الثلاثاء أن اجتماع الجمعية العمومية للرابطة، والذي كان مقررا يوم الجمعة المقبل سيتأجل إلى 23 أبريل المقبل.

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وذكرت الرابطة أنها تريد منح ستة أيام إضافية للأندية الـ36 المنافسة بدوري الدرجتين الأولى والثانية للاستعداد للقرارات المقبلة، والتي سيتم التوصل إليها بناء على القرارات السياسية في البلاد والولايات الفيدرالية الأسبوع المقبل.

جرى تعليق جميع منافسات كرة القدم بألمانيا منذ منتصف مارس الماضي بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتفشي في مختلف أنحاء العالم ، وذلك حتى 30 أبريل الجاري على الأقل، وتأمل الأندية في استكمال الموسم باستئناف المنافسات، اعتبارا من مايو المقبل حتى من خلال إقامة المباريات بدون جماهير.

وتستمر القيود العامة المفروضة في ألمانيا حتى 19 أبريل الجاري، ومن المقرر أن تجتمع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الأربعاء مع رؤساء وزراء الولايات الألمانية لبحث الخطوات المقبلة. ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم تخفيف القيود.