شكرا لقرائتكم فيفا يسمح برفع الحد الأقصى لسن المشاركين في الأولمبياد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رغم تأجيل دورة الألعاب الأولمبية القادمة في العاصمة اليابانية طوكيو إلى العام المقبل بسبب أزمة وباء "كورونا" ، سيسمح للاعبين مواليد 1997 المشاركة في مسابقة كرة القدم بهذا الأولمبياد ، حسبما حصلت صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية الرياضية (لعدد يوم الأربعاء) على تـأكيد من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بهذا الشأن.

وكانت مجموعة العمل، المشكلة من قبل الفيفا لوضع خطط التعامل مع التحديات والتبعات التي أسفرت عنها أزمة وباء "كورونا"، قدمت توصياتها في الثالث من أبريل الحالي برفع الحد الأقصى لسن اللاعبين المشاركين في مسابقة كرة القدم الأولمبية في طوكيو وذلك بعد تأجيل الأولمبياد إلى العام المقبل.

وأوصت مجموعة العمل بأن يحافظ الفيفا على التاريخ الذي حدده سابقا كحد أقصى للمشاركين في المسابقة الأولمبية وهو أن يكون اللاعب من مواليد أول كانون يناير 1997 وما بعد هذا التاريخ ليتمكن من المشاركة في المسابقة الأولمبية.

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وبهذا، يكون من حق جميع اللاعبين الذين شاركوا في التصفيات التواجد ضمن قائمة منتخبات بلادهم بالأولمبياد.

ويسمح هذا القرار للعديد من اللاعبين بالمشاركة في مسابقة كرة القدم الأولمبية رغم اجتيازهم الثالثة والعشرين من عمرهم ومن بينهم فلوريان نيوهاوس لاعب خط وسط بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

وقال نيوهاوس: الأولمبياد هو الحدث الأبرز لكل اللاعبين بالتأكيد! أشعر بالسعادة بالطبع لأن مواليد 1997 يمكنهم الآن المشاركة في المسابقة الأولمبية.

وبخلاف نيوهاوس، هناك سبعة لاعبين آخرين ولدوا في 1997 وشاركوا في التصفيات المؤهلة للأولمبياد بالمشاركة مع المنتخب الألماني للشباب (تحت 21 عاما) يمكنهم اللعب في الأولمبياد.