الغرامة أو الهبوط للدرجة الثانية ومنعه من التعاقد مع لاعبين.. محامي النقاز يكشف تفاصيل حكم الفيفا ضد الزمالك

قال أنيس بن ميم، محامي التونسي حمدي النقاز، إن نادي الزمالك أمامه 45 يوماً فقط لدفع غرامة اللاعب، والتي قدرت من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمليون و250 ألف دولار.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن بن ميم قوله إن الزمالك أمامه 45 يومًا فقط لدفع الغرامة، مضيفاً أنه في حال عدم الدفع "سيجري منعه بشكل رسمي من شراء أي لاعبين لثلاث فترات، وكذلك هبوطه للدرجة الثانية.

وأضاف محامي النقاز أن غرفة فض المنازعات حكمت بصحة فسخ العقد بين اللاعب والنادي، وإلزام نادي الزمالك بدفع مبلغ مليون و250 ألف دولار للاعب.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن بن ميم، فوز موكله في القضية أمام ناديه السابق الزمالك لدى الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكتب بن ميم تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر قال فيها: "حمدي النقاز يكسب قضيته ضد نادي الزمالك. الحمد الله و ان ينصركم الله فلا غالب لكم".

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الزمالك يرد

من جانبه، علّق نادي الزمالك على حكم الفيفا بتغريم القلعة البيضاء مليون و250 ألف دولار للاعب التونسي حمدي النقاز.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر داخل مجلس الإدارة قوله: "كيف يصل حكم من المحكمة بهذه السرعة؟، وهل هو وصل لمحامي اللاعب فقط؟، لم يصل للنادي، هذا أمر غريب ولم يحدث من قبل".

وأضاف أن الزمالك لم يصله أي شيء حتى الآن، مضيفاً أن القضية لا زالت منظورة أمام الاتحاد الدولي.

وأكد المصدر أن مستندات نادي الزمالك سليمة، مشيراً إلى أن النقاز "ليس لديه أي مستحقات لدى النادي".