أعن أنيس بن ميم، محامي ووكيل أعمال اللاعب التونسي حمدي النقاز، اليوم الثلاثاء، فوز موكله في القضية أمام ناديه السابق الزمالك لدى الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وكتب بن ميم تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر قال فيها: "حمدي النقاز يكسب قضيته ضد نادي الزمالك. الحمد الله و ان ينصركم الله فلا غالب لكم".
وذكر الحساب الرسمي لموقع "في الجول" أن بن ميم قال إن الفيفا "حكم للنقاز ضد الزمالك، وغرامة مليون و250 ألف دولار على الأبيض".
وكان الزمالك قد رفع قضية ضد النقاز بعد فسخه لعقده مع النادي من طرف واحد في شهر نوفمبر الماضي.
وقدم الزمالك شكوى ضد النقاز لدى فيفا، وفي الوقت ذاته أكد اللاعب في شكواه ضد القلعة البيضاء أن قرار فسخ التعاقد جاء بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.
وكان النقاز قد انضم في فبراير الماضي لنادي سودوفا بطل ليتوانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر «فيفا» ينتصر لـ حمدي النقاز ويُغرم الزمالك مليون و250 ألف دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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