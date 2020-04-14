مبابي ومحمد صلاح يقودان ليفربول في الموسم الجديد

أزاحت صحيفة "ذا صن" البريطانية الستار عن التشكيل المتوقع لفريق ليفربول الإنجليزي الموسم المقبل 2020 - 2021.
وقالت الصحيفة إن ليفربول قد يتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي.
وأوضحت الصحيفة أن السنغالي ساديو ماني قد ينتقل إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، وهو ما يعجّل من تعاقد الفريق الإنجليزي مع النجم الفرنسي الشاب مبابي.
وأشارت إلى أن ليفربول قد يتعاقد ايضاً مع دييجو كارلوس مدافع إشبيلية وبوبكاري سوماري لاعب لاعب فريق ليل الفرنسي.
ونشرت الصحيفة التشكيل المتوقع لليفربول والذي سيخوض به منافسات الموسم المقبل:
حراسة المرمى: أليسون
خط الدفاع: أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - دييجو كارلوس - ألكسندر أرنولد.
خط الوسط: جوردان هندرسون - فابينيو - سوماري.
خط الهجوم: محمد صلاح - كيليان مبابي - روبرتو فيرمينو.
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