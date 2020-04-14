محامي النقاز: "فيفا" قرر معاقبة الزمالك بإيقاف القيد والتغريم المالي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكد أنيس بن ميم محامي اللاعب التونسي حمدي النقاز ظهير نادي الزمالك السابق، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حكم بتغريم الفريق المصري بمبلغ مالي قدره مليون و250 ألف دولار.

وأشار بن ميم في تصريحات لإذاعة موزاييك التونسية، إلى أن فيفا قرر معاقبة الزمالك أيضًا بإيقاف القيد والمنع من إبرام صفقات حتى الانتهاء من دفع مستحقات النقاز المتأخرة.

Advertisements

وقال المحامي التونسي: "غرفة فض النزاعات في فيفا حكمت لصالح النقاز في نزاعه مع الزمالك، وتقرر إلزام النادي المصري بدفع مبلغ مليون و250 ألف دولار للاعب".

واختتم: "كما تقرر إيقاف القيد والحرمان من إبرام الصفقات للزمالك لحين الانتهاء من دفع كافة المستحقات الخاصة بالقضية".

الجدير بالذكر أن أنيس بن ميم وحمدي النقاز أكدا في تصريحات سابقة لمصراوي، أن فيفا حكم لصالح اللاعب التونسي في قضيته المتداولة مؤخرًا مع الزمالك.