أول تعليق من محامي النقاز بعد حكم "فيفا" ضد الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد الهواري:

أكد أنيس بن ميم محامي اللاعب التونسي حمدي النقاز حصوله على حكم ضد نادي الزمالك يستلزم سداد الأبيض غرامة لصالح اللاعب الذي رحل عن صفوفه.

وكان حمدي النقاز قد قام بفسخ عقده مع الزمالك من طرف واحد بسبب عدم حصوله على مستحقاته لمدة ثلاثة أشهر، بينما نفى الزمالك الأمر وأكد مسئوليه دفع المستحقات للاعب التونسي قبل الرحيل.

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وفي تصريحات لـ"الخليج 365" قال أنيس بن ميم :"لدينا حكم حصلنا عليه اليوم يُلزم الزمالك بدفع غرامة لصالح حمدي النقاز، وكل ساعة تأخير لن تكون في صالح النادي الأبيض".

ونفى بعض المسئولين في نادي الزمالك صدور حكم ضد الأبيض لصالح حمدي النقاز في المحكمة الرياضية الدولية أو لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأنهى بن ميم :"على مسئولي الزمالك أن ينفوا كما يشاؤون، لكن الحقيقة أننا لدينا الآن الحكم، ولذلك يجب سداد الغرامة في الوقت الحالي".