النقاز لمصراوي: فيفا حكم لصالحي ضد الزمالك.. وهذا يكفيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري:

أكد حمدي النقاز لاعب نادي الزمالك السابق، صحة ما نشره محاميه أنيس بن ميم، عن وجود حكم من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لصالحه ضد القلعة البيضاء.

وأشار النقاز في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أنه حصل بالفعل على حكم في القضية ضد نادي الزمالك من جانب فيفا، لافتًا إلى أن الأمر يعد كافيًا بالنسبة له.

وقال اللاعب التونسي: "لن أرد على مسؤولي الزمالك، فهم يتحدثون عن عدم وجود حكم ولكنني حصلت عليه بالفعل اليوم وكسبت القضية".

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واختتم: "فيفا حكم لصالحي والأمر انتهى، وهذا يكفي لي".

وكان حمدي النقاز قد فسخ تعاقده مع نادي الزمالك من طرف واحد بسبب عدم حصوله على مستحقات متأخرة -على حد قوله- قبل أن ينتقل إلى فريق سودوفا ماريامبوله الليتواني ببطاقة دولية مؤقتة.

الجدير بالذكر أن الزمالك كان قد أكد في شكواه ضد النقاز لدى فيفا أن فسخ تعاقد اللاعب معه غير صحيح، مع الإشارة لحصوله على كافة مستحقاته.