محامي النقاز يعلن: فيفا حكم لصالحنا ضد الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن أنيس بن ميم محامي التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أصدر حكمًا لصالح موكله ضد القلعة البيضاء.

ونشر بن ميم تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الإجتماعي، أكد خلالها صدور الحكم من فيفا بشكل رسمي ضد نادي الزمالك ولصالح اللاعب التونسي.

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وقال بن ميم في تغريدته: "حمدي النقاز يكسب قضيته ضد نادي الزمالك، الحمد الله وإن ينصركم الله فلا غالب لكم ".

وكان النقاز قد فسخ تعاقده مع الزمالك من طرف واحد قبل عدة أشهر ماضية قبل أن يرحل إلى نادي سودوفا ماريامبوله الليتواني ببطاقة دولية مؤقتة.

وقدم الزمالك شكوى ضد النقاز بسبب فسخ للتعاقد لدى فيفا، في الوقت الذي أكد فيه اللاعب بشكواه ضد القلعة البيضاء أن الفسخ جاء بسبب عدم حصوله على مستحقات مالية متأخرة.