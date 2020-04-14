بالصور.. فيلايني يغادر المستشفى بعد تعافيه من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

غادر البلجيكي مروان فيلايني، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق وشاندونغ لونينغ الصيني الحالي، مستشفى بالصين بعد تعرضه للإصابة بفيروس (Covid 19) المعروف عالميًا باسم فيروس كورونا.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن فيلايني غادر المستشفى اليوم الثلاثاء بعد أن أمضى 3 أسابيع داخلها لتلقي العلاج، على أن يخضع للعزل المنزل لمدة 14 يوما.

وكان البالغ من العمر 32 عاما، أعلن في الثاني والعشرين من مارس الماضي إصابته بالوباء.

من جانبه أصدر النادي بيان مقتضب قال فيه: "فيلايني تعافى من الفيروس وتم خروجه اليوم من المستشفى".

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وكان فيلايني قد انتقل إلى صفوف الدوري الصيني خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2018/2019.

ويعد اللاعب البلجيكي هو أول لاعب في الدوري الصيني يُصاب بالفيروس.