الإسماعيلي يوجه رسالة شكر للأندية والمؤسسات

وجه المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى رسالة شكر وتحية لجميع الأندية والمؤسسات الذين حرصوا على تقديم التهنئة بمناسبة ذكرى مرور 96 عاما على تأسيس القلعة الصفراء وخاصة ناديا الاتحاد السكندرى والمصرى البورسعيدى إضافة للشركة الراعية لحقوق النادى.

وتمنى ” عثمان ” للناديين الشقيقين والشركة الراعية دوام التقدم والازدهار والعمل على تنمية ودعم أواصر علاقات الود والمحبة ، وتحقيق مزيد التعاون والتنسيق خلال الفترة المقبلة.

كان النادى الاسماعيلى احتفل بالأمس بذكرى مرور ٩٦ عامآ على تأسيسه وتلقى العديد من برقيات التهنئة بتلك المناسبة وذلك فى ظل العلاقات الجيدة التى تربط مجلس إدارة النادى الاسماعيلى بجميع الأندية والمؤسسات

البورسعيدى إضافة للشركة الراعية لحقوق النادى.وتمنى ” عثمان ” للناديين الشقيقين والشركة الراعية دوام التقدم والازدهار والعمل على تنمية ودعم أواصر علاقات الود والمحبة ، وتحقيق مزيد التعاون والتنسيق خلال الفترة المقبلة.كان النادى الاسماعيلى احتفل بالأمس بذكرى مرور ٩٦ عامآ على تأسيسه وتلقى العديد من برقيات التهنئة بتلك المناسبة وذلك فى ظل العلاقات الجيدة التى تربط مجلس إدارة النادى الاسماعيلى بجميع الأندية والمؤسسات الرياضية فى مصر والوطن العربى.

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