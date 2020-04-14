أحمد ناجي ينصح محمد عواد بالرحيل عن الزمالك

‎رشح أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، محمد عواد، حارس مرمى نادي الزمالك، للرحيل عن النادي الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال أحمد ناجي، في تصريحات تلفزيونية

عبر إذاعة "اون سبورت" :"أي نادي يحتاج أن يكون لديه حارسي مرمى اصحاب خبرة وحارس شاب، لذلك ارشح محمد عواد، للرحيل عن الزمالك، سواء على سبيل الإعارة او البيع النهائي".

وأضاف :"اتمنى من عواد، ان لا ينضم لبيراميدز، حتى لا يكرر الخطأ الذي وقع فيه مع الزمالك، الأمر الذي ادى الى عدم مشاركته بشكل أساسي"، مضيفا :"من الافضل ان ينضم عواد، لنادي يشارك فيه بشكل أساسي".‎