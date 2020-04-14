ابراهيم نور الدين ينفي اتهامه لجريشة بـ"الجاسوس"

نفى إبراهيم نور الدين الحكم الدولي اتهامه لزميله جهاد جريشة بأنه جاسوس لجنة الحكام وأنه هو من سرب محادثاته مع الحكام على جروب واتس اب. من سرب محادثاته مع الحكام على جروب واتس اب. وشهدت جلسة الصلح بين جريشة ونور الدين في مكتب وليد العطار المدير التنفيذي تأكيد من نور الدين أنه لم يصرح بهذا الكلام مطلقا.

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