جهاد جريشة يرفض التنازل عن شكواه في أزمة القائمة الدولية

أبلغ جهاد جريشة الحكم الدولي مسئولي اتحاد الكرة برفضه التنازل عن شكواه ضد لجنة الحكام السابقة برئاسة جمال الغندور حول القائمة الدولية.

وأكد جريشة لمسئولي اتحاد الكرة إنه متمسك بهذه الشكوى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ حقه بعد تغيير ترتيبه في القائمة الدولية من رقم ١ ليصبح في الترتيب الثالث.

جمال الغندور حول القائمة الدولية.وأكد جريشة لمسئولي اتحاد الكرة إنه متمسك بهذه الشكوى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ حقه بعد تغيير ترتيبه في القائمة الدولية من رقم ١ ليصبح في الترتيب الثالث.

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