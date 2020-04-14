انتهاء جلسة التحقيق مع جهاد جريشة في اتحاد الكرة

انتهت منذ قليل، جلسة التحقيق في اتحاد الكرة مع الحكم الدولي جهاد جريشة، بشأن شكوى زميله إبراهيم نور الدين ضده.
وكانت الجلسة تأجلت ٤٨ ساعة حيث كان مقررا عقدها أول أمس الأحد قبل أن تقرر اللجنة القانونية في اتحاد الكرة تأجيلها لمدة
والجدير بالذكر أن نور الدين قدم شكوى ضد جريشة واتهمه بتسريب محادثاته مع الحكام على جروب الواتس اب بشأن بحق إعادة جمال الغندور لرئاسة لجنة الحكام.
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