اخبار الرياضه

الجونة يشكر الجهاز الفني والطبي والإداري بعد تخفيض الرواتب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أصدر نادي الجونة بيانا رسميا اليوم، الثلاثاء، وجه فيه الشكر للجهاز الفني والطبي والإداري وكذلك مدير النادي والمدير المالي بعد الاتفاق على تخفيض الرواتب خلال فترة توقف نشاط كرة

القدم.

وقال نص البيان :"يثمن نادي الجونة الاستجابة الفورية من أعضاء الجهاز الإداري والفني والطبي للفريق الأول، ومدير النادي والمدير المالي، لتخفيض الرواتب الشهرية، ويتوجه نادي بالشكر لهم

جميعًا، بعد الاتفاق على تخفيض الرواتب بنسب متفاوتة طوال فترة توقف نشاط كرة القدم ولحين استئناف المسابقات المحلية، وهو ما يأمله مسؤولو نادي الجونة في القريب العاجل عند استقرار الأوضاع والتأكد من سلامة الجميع".
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجونة يشكر الجهاز الفني والطبي والإداري بعد تخفيض الرواتب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا