الجونة يشكر الجهاز الفني والطبي والإداري بعد تخفيض الرواتب

أصدر نادي الجونة بيانا رسميا اليوم، الثلاثاء، وجه فيه الشكر للجهاز الفني والطبي والإداري وكذلك مدير النادي والمدير المالي بعد الاتفاق على تخفيض الرواتب خلال فترة توقف نشاط كرةالقدم.
وقال نص البيان :"يثمن نادي الجونة الاستجابة الفورية من أعضاء الجهاز الإداري والفني والطبي للفريق الأول، ومدير النادي والمدير المالي، لتخفيض الرواتب الشهرية، ويتوجه نادي بالشكر لهمجميعًا، بعد الاتفاق على تخفيض الرواتب بنسب متفاوتة طوال فترة توقف نشاط كرة القدم ولحين استئناف المسابقات المحلية، وهو ما يأمله مسؤولو نادي الجونة في القريب العاجل عند استقرار الأوضاع والتأكد من سلامة الجميع".
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