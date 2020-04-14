وليد العطار يتدخل وينهي خلاف نور الدين وجريشة

تدخل وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة لإنهاء الخلاف بين الحكمين الدوليين جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين.

وحضر نور الدين لاتحاد الكرة اليوم في وجود جهاد جريشة وعقد العطار جلسة معهما لإنهاء الخلاف وتقريب وجهات النظر.

كان جريشة خضع للتحقيق ظهر اليوم في اتحاد الكرة للرد على شكوى نور الدين ضده. الدين.وحضر نور الدين لاتحاد الكرة اليوم في وجود جهاد جريشة وعقد العطار جلسة معهما لإنهاء الخلاف وتقريب وجهات النظر.كان جريشة خضع للتحقيق ظهر اليوم في اتحاد الكرة للرد على شكوى نور الدين ضده.

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