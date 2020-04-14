مارسيلو يخوض فترة تقييم مع ريـال مدريد بعد انتهاء أزمة كورونا

يخوض البرازيلي مارسيلو لاعب فريق ريـال مدريد الإسباني، فترة تقييم مع ناديه بعد انتهاء تداعيات أزمة كورونا الحالية واستئناف التدريبات الجماعية مجدداً.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الثلاثاء، أن مارسيلو سيكون على موعداً نهائياً لإثبات أحقيته في البقاء ضمن صفوف مدريد في ظل غيابه عن مستواه في آخر موسمين وافتقاده للياقة البدنية المطلوبة مقارنة بما يؤديه رفاقه بنفس المركز.

وأضافت الصحيفة، أن فترة الحجر الصحي الحالي من الجائز أن تلقي بظلالها على مارسلو وتسهم في استعادته للمستوى المطلوب قبل العودة إلى المران مجدداً.

وألمحت الصحيفة إلى إمكانية انتقال مارسيلو إلى

ضمن صفوف مدريد في ظل غيابه عن مستواه في آخر موسمين وافتقاده للياقة البدنية المطلوبة مقارنة بما يؤديه رفاقه بنفس المركز.وأضافت الصحيفة، أن فترة الحجر الصحي الحالي من الجائز أن تلقي بظلالها على مارسلو وتسهم في استعادته للمستوى المطلوب قبل العودة إلى المران مجدداً.وألمحت الصحيفة إلى إمكانية انتقال مارسيلو إلى الدوري الإيطالي وتمثيل نادي يوفنتوس، حال استمراره بالمستوى الحالي وبعد المقارنة التي سيعقدها زيدان المدير الفني لمدريد للاعب مع الظهير الأيسر فيرلاند ميندي الذي يقدم مردوداً جيداً.

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