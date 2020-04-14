الجزائر تستعين بمحترفيها في حملة توعية بأخطار كورونا

استعان الإتحاد الجزائري لكرة القدم، بلاعبي المنتخب الأول المحترفين خارج البلاد، في إعداد مقاطع مصورة تهدف إلى التوعية بأخطار وباء كورونا وتداعياته.

ونشر الاتحاد الجزائري عبر موقعه الرسمي، فيديو يظهر فيه نبيل بن طالب لاعب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي،

وفوزي غلام لاعب فريق نابولي الإيطالي، ويتحدث الثنائي عن أمور وقائية يجب إتباعها الفترة الحالية.وقال بن طالب، على الجميع تنفيذ تعليمات الدولة والبقاء بالمنزل لأطول فترة ممكنة، حتى نسهل على الأطباء المهمة في مواجهة الأزمة الصحية الراهنة.فيما أثنى فوزي غلام، على الدور الذي يقوم به الأطباء وهيئات التمريض الفترة الحالية، مطالباً الجميع بتوجيه الدعم الكامل لهم، وتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية من قبل المواطنيين لعبور الوضع الحالي.ويشهد النشاط الرياضي في الجزائر تعليقاً تاماً بسبب تداعيات الأزمة الحالية.