إنتر ميلان يرفض مغالاة فيدال

بدأ إنتر ميلان الإيطالي، تحركاته لضم التشيلي أرتورو فيدال لاعب برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات المقبلة، بعدما أبدى اللاعب رغبته في الإنضمام إلى الدوري الإيطالي.
وأكدت تقارير إيطالية اليوم الثلاثاء، أن الأمور المادية هي العائق الوحيد حتى الآن في إتمام الصفقة، بعد
وأشارت، إلى أن فيدال صاحب الـ 33 عام، يُصر على أن يرتبط بعقد مع الإنتر لمدة ثلاثة مواسم وهو الأمر الذي يراه مسؤولو الإنتر غير منطقياً بسبب سن اللاعب.
وألمحت التقارير إلى إمكانية انتقال فيدال إلى الدوري الصيني حال عدم التوصل إلى إتفاق مادي مع الإنتر.
يذكر أن برشلونة قد أبدى نيته في دخول بعض لاعبيه في إطار صفقة تبادلية مع الإنتر مقابل الحصول على خدمات مهاجم الإنتر الشاب لاوتارو مارتينيز.
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