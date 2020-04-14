أثار اللاعب الشاب “جادون سانشو“، جناح فريق بوروسيا دورتموند الألماني، المزيد من التكهنات فيما يتعلق بمستقبله، بعد إسقاطه تلميحًا حول إنتقاله إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي يرغب في الحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي المُقبل.

ووفقًا لعدة تقارير إنجليزية نُشرت لاحقًا، أن مانشستر يونايتد هو وجهة جادون سانشو القادمة، ولكن كان من المتوقع ان يواجه اليونايتد منافسة شرسة من “تشيلسي وريال مدريد” اللذان ابدى رغبتهما في التعاقد مع اللاعب ايضًا.

كوب من الماء يُقرب جادون سانشو من مانشستر يونايتد

وألمح “جادون سانشو” إلى اقترابه من الانضمام إلى مانشستر يونايتد اكثر من اي وقت مضى، أثناء بث فيديو مباشر للتواصل مع المعجبين على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، حيث طلب أحدهم من سانشو أن “يأخذ رشفة من الماء” إذا كان يخطط للانضمام إلى اليونايتد هذا الصيف، وعلى الفور، أثار التعليق ضحكة قصيرة من رجل دورتموند وشرب الماء.

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وتعتبر هذه الإشارة الثانية التي تؤكد ان اللاعب في طريقه إلى “أولد ترافورد”، بعدما كشف موقع “Thetopflight”، إلى ان سانشو يتمتع بعلاقة وثيقة مع عدد كبير من لاعبي مانشستر يونايتد وعلى رأسهم “ماركوس راشفورد“، الذي يتواصل معه بشكل دائم.

ويعد جادون سانشو احد ابرز اللاعبين في الدوريات الأوروبية خلال الفترة الماضية حيث تتصراع عليه العديد من الأندية الكبرى، ولكن سيتعين على الفرق التي ترغب في التعاقد معه استيفاء شرط إدارة بوروسيا دورتموند، الذي طلبت 120 مليون جنيه إسترليني، من اجل التخلي عن خدمات اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة.

وشارك صاحب الـ20 عامًا في 35 مباراة مع دورتموند في جميع المسابقات هذا الموسم، وساهم في تسجيل 36 هدف، حيث احرز 17، وقدم 19 تمريرة حاسمة.