ما هو سبب رحيل بول بوجبا عن مانشستر يونايتد؟ وما هو سبب خلافه مع السير أليكس فيرجسون؟ .. الفرنسي بعد ثمانية أعوام يُجيب على السؤالين.

كان الفرنسي “بول بوجبا” أحد النجوم الذين لم يسلموا من “مطرقة” المدرب الأسطوري لفريق مانشستر يونايتد “السير أليكس فيرجسون”، بعدما وافق الأخير على رحيله عن الشياطين الحمر في عام 2011، رغم موهبة الفرنسي الواضحة للغيان.

وتعود القصة إلى طلب بوجبا الرحيل، وعدم موافقته على عرض اليونايتد لتجديد عقده، بعد تصعيده من أكاديمية “الكارينجتون” في عام 2011، بأوامر من “السير أليكس فيرجسون”، الذي وعده بالحصول على فرصة مع الفريق الأول.

وفي الوقت الذي انتظر فيه بوجبا الفرصة في ظل إصابات كانت تضرب وسط ميدان الفريق الإنجليزي حينها، قام فيرجسون بالاعتماد على الظهير “رافائيل دا سيلفا” في مباراة ضد بلاكبيرن على ملعب أولد ترافورد كلاعب وسط ملعب، وكان بوجبا موجود وقتها مع الفريق، مما جعله يرفض تلك المعاملة ويلقي بالعقد وراء ظهره.

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ما هو سبب رحيل بول بوجبا عن مانشستر يونايتد؟

وصرح بوجبا بعد ثماني سنوات من تلك الوقعة قائلاً “لقد كان قرارًا صعبًا للغاية بالنسبة لي، لم يكن العقد هو المشكلة، بل علاقتي مع المدرب، كان من الواضح أن المدرب، بالنسبة لي، لا يزال هو الأفضل في التاريخ”.

ثم أضاف “طلبوا مني التوقيع على العقد، وإذا لم أوقع سوف تحدث الكثير من الأشياء، لم أتدرب، عدت إلى التدريب بمفردي وأشياء من هذا القبيل، لقد جعلني غاضبًا قليلاً ولم يكن هناك شيء يتعلق بالمال، الأمر يتعلق فقط بأنك لاعب،وأنا كنت أريد فقط لعب كرة القدم، هذا كل ما أريده، أريد أن ألعب. عندما أتيحت لي الفرصة، كما قلت من قبل، للعب أو الدخول في هذه المباراة ضد بلاكبيرن، لم أجد نفسي موجودًا، أصبت بالحسرة”.

ثم واصل حديثه “لم يكن هناك خط وسط – أصيب الجميع، [بول] سكولز لم يكن متاحًا، تقاعد بالفعل وكانت المباراة قبل أن يعود، لعب رافائيل في خط الوسط مع جي سونغ بارك ولم أحضر في هذه المباراة، لقد خسرنا، كنت على مقاعد البدلاء في الإحماء واعتقدت أنني سأنزل وكانت فرصة كبيرة بالنسبة لي”.

وأنهى حديثه في هذا الصدد “قلت وقتها لباتريس إيفرا، كانت هذه فرصتي المنتظرة، لم أحصل عليها، انتهى كل شيء، سوف أذهب، وبالفعل ذهبت إلى يوفنتوس، وكان قرارًا صعبًا ومعقدًا في مسيرتي”.