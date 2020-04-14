برشلونة يُريد التعاقد مع مُعجزة السويد الملقب بإبرا “الجديد”

برشلونة يُريد التعاقد مع معجزة السويد الملقب بإبرا “الجديد”، مهاجم ريال سوسيداد “ألكسندر إيزاك”، الذي تألق هذا الموسم بقميص الا ريال، وكان أحد أفضل اللاعبين الصاعدين في الدوري الإسباني قبل توقفه.

ووفقًا لبرنامج عبر “سير كتلونيا” فإن “ألكسندر إيزاك” على رادار برشلونة كخطة “بديلة”، إذا لم يتمكن النادي الكتلوني من إبرام صفقة لجلب خيارهم الأول “لاوتارو مارتينيز” إلى النادي خلال الصيف.

كان اللاعب الشاب في حالة استثنائية هذا الموسم حيث سجل 14 هدفا في 34 مباراة، حيث كان بطل ريال سوسييداد في مشوار كأس ملك إسبانيا بستة أهداف في سبع مباريات، وساعد فريقه بشكل بارز للذهاب إلى المباراة النهائية، من أجل مواجهة الجار “أتليتك بيلباو”.

Advertisements

وتضاعفت قيمة اللاعب السويدي في سوق الانتقالات بعد موسمه الحالي، وبات عمالقة أوروبا يتوددون إلى ممثليه من أجل الحصول على خدماته.

من هو ألكسندر إيزاك؟

برشلونة يُريد التعاقد مع معجزة قادمة، وهو مهاجم سويدي يبلغ من العمر 20 ربيعًا طويل القامة، لديه توازن رائع بين القدمين، يشبه كثيرًا معجزة السويد التاريخية “زلاتان إبراهيموفيتش”، ولديه كل الإمكانيات ليصبح مهاجمًا عالميًا، ولهذا السبب هو على جدول أعمال بعض أكبر الأندية في أوروبا.

اللاعب الدولي السويدي يمتلك في عقده شرط جزائي بقيمة 70 مليون يورو هذا الصيف، كما يُمكن لبوروسيا دورتموند إعادة شرائه مقابل 30 مليون يورو خلال صيف 2021 و 2022 و 2023.