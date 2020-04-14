يتربع نادي ريال مدريد الإسباني على عرش أندية الدوري الإسباني كأكثر الفرق حصدًا للبطولات في تاريخ المسابقة المعروفة بـ “لا ليجا”، بالإضافة إلى تصدره لائحة أكثر أندية أوروبا تتويجًا بلقب دوري أبطال أوروبا برصيد 13 مرة، وفي سياق هذا التقرير نستعرض معكم سجل بطولات نادي ريال مدريد الاسباني.

يحتفل نادي ريال مدريد يوم 6 من شهر مارس كل سنة بعيد ميلاد تأسيسه، ويرجع تأسيس النادي إلى عام 1902، ويتخذ من مدينة مدريد مقرًا له، ويستضيف مبارياته على ملعب “سانتياجو بيرنابيو”.

ويرجع أول لقب محلي تُوج به ريال مدريد إلى عام 1905، وذلك بعد الفوز على أتلتيك بيلباو في نهائي كأس إسبانيا، أما أول لقب قاري فيرجع إلى عام 1955، حينما فاز بأول نسخه لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام نادي ستاد ريمس بنتيجة 4-3، في المباراة النهائية التي أقيمت في 13 يونيو 1956.

جدير بالذكر انه فى عام 2000 قد تم اختيار ريال مدريد كأفضل نادي في القرن العشرين من قبل الفيفا، وأيضاً تم منحه وسام الفيفا الفخري عام 2004، وذلك لبصماته التي تركها على تطوير كرة القدم العالمية.

إليكم سجل بطولات نادي ريال مدريد الاسباني (محلياً)

الدوري الاسباني

فاز ريال مدريد بلقب الدوري الاسباني 33 مرة أعوام: (1931–32، 1932–33، 1953–54، 1954–55، 1956–57، 1957–58، 1960–61، 1961–62، 1962–63، 1963–64، 1964–65، 1966–67، 1968–69، 1971–72، 1974–75، 1975–76، 1977–78، 1978–79، 1979–80، 1985–86، 1986–87، 1987–88، 1988–89، 1989–90، 1994–95، 1996–97، 2000–01، 2002–03، 2006–07، 2007–08، 2011–12، 2016–17).

كأس ملك إسبانيا

فاز ريال مدريد بقلب كأس ملك إسبانيا 19 مرة أعوام: (1905، 1906، 1907، 1908، 1917، 1934، 1936، 1946، 1947، 1961–62، 1969–70، 1973–74، 1974–75، 1979–80، 1981–82، 1988–89، 1992–93، 2010-11، 2013-14).

السوبر الإسباني

فاز ريال مدريد بقلب السوبر الإسباني 10 مرات أعوام: (1988، 1989، 1990، 1993، 1997، 2001، 2003، 2008، 2012، 2017).

كأس إيفا دوارتي

فاز ريال مدريد بكأس إيفا دوارتي مرة واحدة عام 1947.

كأس الدوري الاسباني

فاز ريال مدريد بكأس الدوري الاسباني مرة واحدة عام 1985.

إليكم سجل بطولات نادي ريال مدريد الاسباني (قارياً)

دوري أبطال أوروبا

فاز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا 13 مرة أعوام: (1955–56، 1956–57، 1957–58، 1958–59، 1959–60، 1965–66، 1997–98، 1999–2000، 2001–02، 2013–14، 2015–16، 2016–17، 2017–18).

كأس الإتحاد الأوروبي

فاز ريال مدريد بكأس الإتحاد الأوروبي مرتين عامي: (1984–85، 1985–86).

كأس السوبر الأوروبي

فاز ريال مدريد بقلب كأس السوبر الأوروبي 4 مرات أعوام: (2002، 2014، 2016، 2017).

إليكم سجل بطولات نادي ريال مدريد الاسباني (عالمياً)

كأس الإنتركونتيننتال

فاز ريال مدريد بكأس الإنتركونتيننتال 3 مرات أعوام: (1960، 1998، 2002).

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