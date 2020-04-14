بيكهام ورونالدو في مباراة خيرية ضد فيروس كورونا

اقترح الاسطورة الانجليزية ديفيد بيكهام وزميله البرازيلي السابق الظاهرة رونالدو في ريال مدريد حول اقامة مباراة خيرية تجمع أساطير الفريق لجمع الأموال لصالح المتأثرين بجائحة فيروس كورونا المستجد.

لعب الجلاتيكوس السابقين معاً في ريال مدريد بين عامي 2003 و 2007 وقاما بتشكيل ثنائية رائعة ظلت لفترة طويلة عالقة في أذهان المشجعين بعد اعتزالهم كرة القدم.

وألمحا النجمين السابقين إلى خطة لإقامة مباراة تجمع أساطير اللعبة والفريق لجمع الأموال لأولئك الذين تأثروا بفيروس كوفيد-19.

واجتمع النجمين الإنجليزي والبرازيلي في محادثة عبر البث المباشر على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام” مساء الاربعاء الماضي، مع بقاء كلاهما في المنزل حاليًا لتجنب مساعدة فيروس كورونا على الانتشار.

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وقال الظاهرة: “يمكننا القيام بمباراة ودية بعد كل هذا، وجمع الأموال للأشخاص الذين يحتاجونها”.

ورد قائد المنتخب الإنجليزي السابق قائلاً: “يجب أن نفعل ذلك”.

“أعتقد أنه من المهم جمع أكبر قدر من المال للناس الذين كانوا يعملون كل يوم في محاولة لإنقاذ الأرواح، ومحاولة فعل كل شيء ممكن أثناء ابتعادهم عن أطفالهم وعائلاتهم”.

وأتم حديثه “إنه جزء مهم للغاية ما يمكن أن نفعله مع النادي الذي كنا جزءًا منه واللاعبين الذين كنا نتحدث عنهم، للقيام بشيء خاص سيكون مهم جدًا”.