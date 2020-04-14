كشف رئيس نادي سموحة المصري “فرج عامر” أن هداف فريقه حسام حسن على رأس أولويات الأهلي والزمالك في الميركاتو الصيفي 2020، حيث تلقى عروضًا جادة لبيعه لأحدهما خلال فترة التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

حسام حسن /27 عامًا/ لعب مع سموحة ما مجموعه 111 مباراة في الدوري المصري الممتاز منذ انضمامه من الداخلية في فترة الميركاتو الشتوي 2016.

واستطاع لاعب منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد لندن 2012 تسجيل ما مجموعه 31 هدفًا بقميص نادي سموحة في الدوري المحلي، من بينهم 7 أهداف هذا الموسم كان آخرهم أمام المصري البورسعيدي يوم 2 يناير 2020 ضمن الجولة 11 من المسابقة.

واُستدعي حسام حسن للتواجد مع منتخب مصر الأول في مباراتي بوتسوانا وليبيريا الوديتين، وظهر كبديل في المباراة الأولى لمدة 23 دقيقة، ولمدة 8 دقائق في المباراة الثانية –على الترتيب–.

حسام حسن على رأس أولويات الأهلي والزمالك

قال فرج عامر في لقاء متلفز “تلقيت العديد من العروض الجادة لبيع حسام حسن سواء من داخل أو من خارج مصر، والأهلي والزمالك ضمن العروض المقدمة لحسام حسن”.

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وأوضح فرج عامر أن حسام حسن على رأس أولويات الأهلي والزمالك، حين قال “لم نتلق عروض رسمية حتى الآن، لكن الأهلي والزمالك أرسلا العديد من وكلاء اللاعبين للتفاوض على ضم حسام حسن، لكن رحيل حسام حسن أو أي لاعب مرتبط بشكل وثيق بموافقة الجهاز الفني للفريق بقيادة حمادة صدقي”.

وأوضح “إذا وافق حمادة صدقي على رحيل حسام حسن وقتها سندرس فكرة تعويضه بلاعب جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية”.

وقد يُسهل انتقال المهاجم الأغلى في تاريخ الدوري المصري “صلاح محسن” من الأهلي إلى سموحة على سبيل الإعارة في الميركاتو الشتوي الماضي، صفقة انضمام حسام حسن للأهلي، خاصةً لو نجح محمود الخطيب في بيع الدولي المغربي “وليد آزارو” لنادي الاتفاق السعودي.

تجدر الإشارة إلى أن حسام حسن بدأ مسيرته مع نادي طلائع الجيش في عام 2012، لكنه لم يشارك في أكثر من 13 مباراة بموسمين سجل خلالهم هدفًا وحيدًا.

ويضم هجوم سموحة أكثر من مهاجم متميز أمثال محمد طلعت القادم من المقاولون العرب في الميركاتو الشتوي 2020، بالاضافة إلى لاعب بيراميدز السابق “شريف رضا” والمهاجم الكاميروني “رونالد نجاه وانجا”، فضلاً عن المهاجم المخضرم “أحمد حسن مكي”.