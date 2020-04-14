الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يرجئ مباريات مايو ويونيو



أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الثلاثاء تمديد تعليق منافساته المقررة في شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.



وجاء في بيان الاتحاد الذي يتخذ من العاصمة الماليزية كوالالمبور مقراً له "بعد التدابير الوقائية وحظر السفر الذي فرضته عدة حكومات، قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم تأجيل كل مبارياته ومسابقاته المقررة في أيار/مايو وحزيران/يونيو حتى إشعار آخر".



وكان الاتحاد الآسيوي قد أرجأ مبارياته المقررة في آذار/مارس ونيسان/أبريل بعد اجتماعات طوارئ عُقدت في نيودلهي، الدوحة، دبي وكوالالمبور.



وأضاف الاتحاد القاري أنه "سيستمر في المشاركة والتشاور مع الاتحادات المشاركة في مسابقتي الأندية، وسيستكشف جميع الخيارات الممكنة لإكمال دور المجموعات في دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي".





المصدر: وكالات

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