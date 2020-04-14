شكرا لقرائتكم خبر عن «الشياطين الحمر» ينوى خطف هارى كين من توتنهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى باب التفاوض المبدئى مع هارى كين نجم المنتخب الإنجليزى وفريق توتنهام لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة التى لم يحدد موعدها بعد بسبب الأجواء الضبابية التى حاوطت الدوريات الأوروبية، ومنها «البريميرليج». وقالت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية إن هارى كين مرشح للانتقال إلى أولد ترافورد فى ملعب مانشستر يونايتد لينضم إلى صفوف «الشياطين الحمر» مقابل 200 مليون جنيه إسترلينى. أضافت الصحيفة الإنجليزية أن فريق مانشستر يونايتد يبحث عن مهاجم قوى خلال الفترة المقبلة يعينه على معالجة العقم التهديفى الذى وقع فيه الفريق منذ رحيل لوكاكو. لعب كين أول مباراة له مع توتنهام فى 25 أغسطس 2011 فى الدورى الأوروبى ضد نادى هارتس. قبل أن يثبت نفسه فى الفريق الأول لتوتنهام. قضى بعض المواسم على سبيل الإعارة فى الدورى الإنجليزى الدرجة الأولى ولعب فى دورى البطولة الإنجليزية ولعب مع ميلوول وليستر سيتى وفى الدورى الإنجليزى الممتاز لعب مع نورويتش سيتى.

وأصبح لاعبا أساسيا فى توتنهام فى موسم 2014–15، حيث سجل 31 هدفا فى الموسم، 21 منها فى الدورى، وتم اختياره كأفضل لاعب شاب فى إنجلترا. أنهى كين موسم 2015–16 و2016–17 كأفضل للدورى الإنجليزى الممتاز، وساعد توتنهام فى التأهل لدورى أبطال أوروبا فى كلتا المناسبتين. وقد حصل على جائزة لاعب الشهر فى الدورى الإنجليزى الممتاز ست مرات، وتم اختياره فى فريق العام من رابطة المحترفين الإنجليزية فى كل من المواسم الأربعة الماضية. وسجل أكثر من 100 هدف لتوتنهام، وهو الآن فى المركز التاسع فى قائمة أفضل هدافى الفريق عبر التاريخ.

على المستوى الدولى، مثّل إنجلترا على مستوى الشباب، حيث لعب مع إنجلترا تحت 17 وتحت 19 وتحت 20 وتحت 21 سنة. سجل هدفا فى أول مشاركة دولية له فى 27 مارس 2015 وتم ضمه فى الفريق المشارك فى بطولة أمم أوروبا 2016. وصنفته الجارديان بأنه خامس أفضل لاعب كرة قدم فى العالم لعام 2017.

فى كأس العالم 2018 تصدر قائمة هدافى البطولة، حيث أحرز 6 أهداف مع منتخبه إنجلترا والذى ساعدهم للوصول إلى نصف النهائى. كان يلعب كين فى النادى المحلى ريدجواى روفرز، وانضم إلى أكاديمية أرسنال للشباب عندما كان فى الثامنة من عمره. وتخلوا عنه بعد موسم واحد. صرح المدرب للنادى آنذاك أرسين فينجر فى نوفمبر 2015 بأنه شعر بخيبة أمل بسبب تخليهم عن كين. كما كان لديه تجربة فى توتنهام هوتسبير لكنه لم يكن ناجحًا فى البداية. عاد بعدها إلى ناديه القديم، وفى عام 2004، انضم إلى أكاديمية واتفورد فى تجربة لمدة 4–6 أسابيع قبل أن يحصل على فرصة أخرى فى توتنهام فى سن الحادية عشرة. لعب لأول مرة مع توتنهام فى خط وسط، ثم كلاعب خط الوسط المهاجم. فى أيامه الأولى فى النادى، لم يبرز كلاعب لأنه لم يكن كبيراً ولم يكن سريعًا، ولكن الذين عملوا معه فى النادى لاحظوا رغبته المستمرة فى تحسين مستواه فى مختلف الجوانب.

فى موسم 2008–09، لعب فى فريق توتنهام تحت 16 سنة الذى تنافس فى بطولة كوبا شيفاس فى المكسيك، وبطولة بيلينزونا فى سويسرا، وسجل ثلاثة أهداف. فى يوليو 2009، وفى يوم عيد ميلاده السادس عشر، وقع عقدا مع توتنهام.

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