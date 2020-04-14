شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح باستئناف الدوريات الأوروبية فى يوليو و«الأبطال» فى أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت تقارير أوروبية إن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم ورابطة الأندية الأوروبية اتفقا على عودة الدوريات المحلية فى شهر يوليو المقبل، على أن تقام مباريات دورى أبطال أوروبا والدورى الأوروبى فى أغسطس.

ويواجه يويفا أزمة بسبب تعليق كافة الأنشطة الرياضية فى جميع أنحاء العالم بعد تفشى فيروس كورونا فى جميع أنحاء العالم، ما نتج عنه آلاف الوفيات.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية نقلا عن إذاعة كادينا سير فإن يويفا ورابطة الأندية الأوروبية كانا على تواصل دائم خلال الفترة الماضية لمناقشة مقترح إقامة مباريات أوروبا فى أغسطس.

وأضافت أن المنظمتين اتفقتا على استئناف الدوريات المحلية فى يوليو، بينما سيتم لعب دورى أبطال أوروبا والدورى الأوروبى خلال شهر أغسطس. وأوضحت «موندو» أن تلك المعلومات تتماشى مع تلك التى تم نشرها بنهاية مارس الماضى، حيث تم بالفعل مناقشة لعب بطولتين، دورى الأبطال والدورى الأوروبى خلال شهر أغسطس. ولفتت الصحيفة الكتالونية إلى أن يويفا ورابطة الأندية الأوروبية لا يستبعدان إقامة المباريات المتبقية خلف الأبواب المغلقة لتجنب إصابات جديدة بسبب الوباء. وأوضحت «موندو» أنه إذا تم تنفيذ تلك المقترحات، فإن اللاعبين سيحصلون على 21 يوما فقط إجازة قبل بداية الموسم الجديد فى سبتمبر.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبى قرر فى وقت سابق تأجيل مباريات دورى أبطال أوروبا والدورى الأوروبى لأجل غير مسمى، مع إعطاء الأولوية لاستكمال الدوريات المحلية.

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