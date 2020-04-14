شكرا لقرائتكم خبر عن ليكيب: فرنسا تناقش استئناف الدوري المحلي في يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت صحيفة ليكيب الرياضية، نقلا عن وثائق من منظمي دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، أن فرنسا تناقش استئناف المسابقة في الثالث أو 17 من يونيو، وإن كان الموعد الثاني هو الأرجح.

وتوقف نشاط كرة القدم في فرنسا لأجل غير مسمى الشهر الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا. ويوم الاثنين مدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إجراءات العزل العام في البلاد حتى 11 مايو .

وقال تقرير صحيفة ليكيب إنه إذا تم استئناف الدوري في 17 يونيو سيكون كل فريق في حاجة لخوض مباراة كل ثلاثة أيام حتى يمكن استكمال الموسم بحلول 25 يوليو ثم إقامة المواجهات الفاصلة للصعود والهبوط بحلول الثاني من أغسطس .

وقالت الصحيفة أيضا إن أعضاء رابطة الدوري صوتوا يوم الجمعة على تأخير انطلاق الموسم المقبل لمدة أسبوعين وحتى 23 أغسطس لكن يبقى هذا القرار في حاجة إلى تصديق من الاتحاد الفرنسي للعبة.