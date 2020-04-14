شكرا لقرائتكم الأهلي يقرر صرف 600 ألف جنيه لمؤمن زكريا كل 6 أشهر طوال فترة علاجه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل مؤمن زكريا على وعد من إدارة النادي الأهلي بصرف 600 الف جنيه كل 6 أشهر طوال فترة علاجه، بالإضافة لتحمل قيمة الحقن الخاصة بعلاجه التى ستصله من الولايات المتحدة.

وعقد مؤمن زكريا جلسة مع إدارة الأهلي مؤخراً، وهى الجلسة التى طلب أن يعقدها مسئولو الأهلى مع اللاعب لمناقشة ملف علاجه الذى شهد جدلاً حتى يتم حسمه، لاسيما أن مجلس الأهلى أعلن أنه لن يُقصّر فى صرف تكاليف علاج زكريا حتى ولو لم يكن على ذمة النادى من الناحية القانونية.

وشهد الاجتماع الاتفاق على رعاية الأهلى الكاملة لمؤمن زكريا طوال فترة علاجه والاتصال الدائم ومتابعة الحالة باستمرار"، وكان مؤمن زكريا قد أكد فى تصريحات تليفزيونية أن المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه فى المملكة العربية السعودية، يتكفّل بكامل مصاريف علاجه ويتواصل معه دائمًا سواء بشكل مباشر أو عن طريق مديرين أعماله لتوفير كافة احتياجاته، ووجه مؤمن الشكر لتركى آل الشيخ على تكفله بكامل مصاريف علاجه، متمنيًا له الشفاء العاجل،

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وأكد زكريا أنه يقوم حاليًا باتباع "كورس" علاجى تم تحديده من قبل الطبيب المعالج فى أمريكا، وسيتم العمل به لمدة 4 أشهر ثم العودة للولايات المتحدة مرة أخرى لاستكمال العلاج، مُشيراً إلى أن هناك تأخرا فى بعض الحقن التى من المفترض أن يحصل عليها خلال "كورس" العلاج نظرًا للظروف العصيبة التى يمر بها العالم بسبب فيرس كورونا، مؤكدًا أن حالته الصحية تتحسن مع الوقت.