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شكرا لقرائتكم محاميه الخاص : حمدي النقاز كسب قضيته ضد الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف أنيس بن ميم محامى التونسي حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك السابق، أن موكله كسب قضيته لدى الفيفا بخصوص فسخ عقده مع القلعة البيضاء، لعدم الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.
قال ميمي في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "حمدي النقاز يكسب قضيته ضد نادي الزمالك، الحمد لله ان ينصركم الله فلا غالب لكم".
ورفع النقاز شكوى على الزمالك للمطالبة بفسخ عقده مع النادي بسبب التأخر عن صرف مستحقاته المالية لمدة أكثر من 3 أشهر.
كان النقاز قد أعلن فسخ عقده مع الزمالك عقب مباراة الفريق الأبيض ضد مازيمبي في افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي خسرها الزمالك بثلاثية نظيفة.
ورفض اللاعب حلول ناديه للإبقاء عليه، مفضلا فسخ العقد من طرف واحد بسبب تجاهل شكواه بشأن صرف مستحقاته المتأخرة أكثر من مرة.
وانضم النقاز إلى نادي سودوفا الليتوني لمدة 6 أشهر على أن يحدد النادي الجديد الذي سينضم إليه في الصيف المقبل.
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