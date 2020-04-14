- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم "ماكنتش متخيل إنه بالرخامة دى".. مجدى عبد العاطى يحكى موقف يثير غضب مختار مختار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حكى مجدي عبد العاطي، المدير الفني لنادي أسوان، إحدى المواقف الطريفة التي تعرض لها في مستهل مشواره التدريبي، عندما كان ضمن أعضاء الجهاز الفني لمختار مختار، في الاتحاد السكندري.
وقال عبد العاطي عبر حسابه الشخصي على تويتر: اول ماتش نمسك فيه الاتحاد مع كابتن مختار كنّا بنلاعب الإسماعيلي في إسماعيلية وجبنا جول الشوط الأول وبعد كده الهاني مارس هوايته في تضييع الوقت لدرجة أن كابتن مختار بصلي وقالي ايه الواد ده أنا مكنتش متخيل إنه بالرخامة دي ده أنا زهقت.
مجدي عبد العاطي
وبدأ عبد العاطى مسيرته فى كرة القدم ضمن صفوف ناشئى المقاولون العرب مع محمد رضوان المدير الفنى للفريق آنذاك، واستمر معهم حتى سن الـ18 عامًا، وتوقف عن لعب الكرة بسبب الثانوية العامة وعاد بعدها إلى الكرة من بوابة منوف بالدرجة الثالثة وصعد معهم للقسم الثاني حيث كان هداف منوف.
وبعدها انتقل مجدى إلى مزارع دينا وخاض معهم 3 مواسم تحت قيادة كل من أحمد رفعت وحسن شحاتة ثم انتقل إلى صفوف إنبى، وتألق معهم بشكل كبير جدًا حيث شارك معهم في 6 مواسم نجح في خلالهم التتويج بلقب كأس مصر 2005 بالإضافة إلى وصول لنهائي البطولة العربية في نفس العام وأصبح أيضًا هداف الفريق البترولي.
وقرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، تحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى مدرب الفريق، على تمديد راحة لاعبى الفريق فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر بسبب انتشار فيروس كورونا العالمى، وغموض المشهد حول استئناف الموسم.
كانت هذه تفاصيل خبر "ماكنتش متخيل إنه بالرخامة دى".. مجدى عبد العاطى يحكى موقف يثير غضب مختار مختار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.