شكرا لقرائتكم شاهد تدريبات محمود وحيد المنزلية استعدادا لعودة النشاط الرياضى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر محمود وحيد لاعب النادي الأهلي فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، خلال قيامه ببعض التدريبات، في ظل توقف النشاط الرياضي في مصر والعديد من دول العالم بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

ويسعى محمود وحيد للحفاظ على لياقته البدنية خلال فترة التوقف ليكون جاهزاً لعود النشاط الرياضي والمشاركة مع الفريق في الفترة المقبلة.

وظهر محمود وحيد خلال الفيديو يؤدي بعض التدريبات البدنية ورفع بعض الأوزان وفقاً للخطة التي وضعها رينية فايلر المدير الفني للفريق الأحمر خلال فترة التوقف.

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ويتابع السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، البرنامج التدريبى للاعبى الفريق فى منازلهم خلال فترة تعليق النشاط الرياضى بسبب فيروس كورونا، ويحرص المدرب السويسرى على متابعة التزام اللاعبين بخوض تدريبات بدنية مُتفق عليها فى المنازل خلال توقف النشاط الرياضى فى العالم كله بسبب تفشى وباء "كورونا".

ويتابع فايلر أداء لاعبى الفريق البرامج التدريبية بالتنسيق مع جهازه المعاون عبر واتس آب بشكل يومى، بعدما وضع المدير الفنى برنامجا تدريبيا يوميا للاعبين الذين يتدربون على فترتين صباحا ومساء فى منازلهم من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية، وفقا للبرنامج البدنى الذى وضعه توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفنى للفريق بالتنسيق مع رينيه فايلر لمدير الفني.

من ناحية أخرى، يبدأ مسئولو الأهلى، خلال الأيام القليلة المقبلة، رحلة تجديد عقد رينيه فايلر بشكل رسمى من خلال التفاوض مع وكيل أعماله شاسا وتتم المفاوضات فى غضون أيام قليلة بواسطة "الفيديو كونفرانس" فى ضوء تعذر حضور شاسا للقاهرة للتفاوض مع مسئولى الأهلى لحسم ملف تجديد المدرب السويسرى على خلفية حظر الطيران فى جميع دول العالم تقريباً بسبب وباء "كورونا".

وعلم "اليوم السابع" أن فايلر رحّب بتجديد عقده مع الأهلى لكنه طلب أن يكون التفاوض مع وكيل أعماله مثلما حدث عند التعاقد معه قبل سبعة أشهر تقريباً، حينما تفاوض مسئولو الأهلى مع الوكيل قبل أن يتم عقد جلسة مع فايلر والتعاقد معه.