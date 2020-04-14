شكرا لقرائتكم خبر عن "ماكنتش متخيل إنه بالرخامة دى".. الهانى سليمان يثير غضب مختار مختار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حكى مجدى عبد العاطى المدير الفنى لنادى أسوان أحد المواقف الطريفة التى تعرض لها فى مستهل مشواره التدريبى، عندما كان ضمن أعضاء الجهاز الفنى لمختار مختار، فى الاتحاد السكندرى.

وقال عبد العاطى عبر حسابه الشخصى على تويتر: أول ماتش نمسك فيه الاتحاد مع كابتن مختار كنّا بنلاعب الإسماعيلى فى إسماعيلية وجبنا جول الشوط الأول وبعد كده الهانى مارس هوايته فى تضييع الوقت لدرجة إن كابتن مختار بصلى وقالى إيه الواد ده أنا مكنتش متخيل إنه بالرخامة دى ده أنا زهقت".

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مجدى عبد العاطى

وبدأ عبدالعاطى مسيرته فى كرة القدم ضمن صفوف ناشئى المقاولون العرب مع محمد رضوان المدير الفنى للفريق آنذاك، واستمر معهم حتى سن الـ18 عامًا، وتوقف عن لعب الكرة بسبب الثانوية العامة وعاد بعدها إلى الكرة من بوابة منوف بالدرجة الثالثة وصعد معهم للقسم الثاني حيث كان هداف منوف.

وبعدها انتقل مجدى إلى مزارع دينا وخاض معهم 3 مواسم تحت قيادة كل من أحمد رفعت وحسن شحاتة ثم انتقل إلى صفوف إنبى، وتألق معهم بشكل كبير جدًا حيث شارك معهم في 6 مواسم نجح في خلالهم التتويج بلقب كأس مصر 2005 بالإضافة إلى وصول لنهائي البطولة العربية في نفس العام وأصبح أيضًا هداف الفريق البترولي.

وقرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، تحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى مدرب الفريق، على تمديد راحة لاعبى الفريق فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر بسبب انتشار فيروس كورونا العالمى، وغموض المشهد حول استئناف الموسم.