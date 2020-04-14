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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها فايلر يتحفظ على عودة أزارو للأهلى بعد انتهاء التجربة السعودية، الزمالك يتلقى رغبة من "عواد" بالاستمرار فى الموسم الجديد.

فايلر يتحفظ على عودة أزارو للأهلي بعد انتهاء "التجربة السعودية"

تضاءلت فرص المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي المُعار لنادي الاتفاق السعودى فى العودة للقلعة الحمراء عقب انتهاء إعارته للدورى السعودى بسبب عدم حماس المدير الفنى للأهلى فى استعادة اللاعب مرة أخرى، إلا في أضيق الحدود كما زاد القرار الذى ينوي اتحاد الكرة تطبيقه في الموسم المقبل بتقليص عدد اللاعبين الأجانب من صعوبة أزارو للأهلى مرة أخرى.

الأندية تطالب اتحاد الكرة بمد قرار اعتبار لاعبى شمال أفريقيا محليين

طلب عدد كبير من أندية الدورى الممتاز، من اتحاد الكرة مد قرار اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا كلاعب محلى فى الموسم الجديد، لسببين الأول هو غموض مصير الدورى الحالى الذى تم تعليقه حاليا، والثانى هو منح الأندية مهلة لحين تسويق اللاعبين، لاسيما أنهم يرتبطون بعقود سارية مع الأندية لأكثر من موسم.

الأهلى يحدد مليون دولار للاستغناء عن جيرالدو فى الصيف

حدد مسئولو النادى الأهلى مبلغ مليون دولار لبيع الأنجولى جيرالدو لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعدما استقرت الآراء على الاستغناء عن خدمات اللاعب الصيف المقبل، لعدم ظهوره بشكل جيد مع الفريق طوال الفترة الماضية.

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الزمالك يتلقى رغبة من "عواد" بالاستمرار فى الموسم الجديد

أبدى محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، رغبته فى الاستمرار داخل صفوف الفريق الأبيض فى الموسم المقبل، بعد التقارير المختلفة التى شهدتها الفترة الأخيرة حول وجود رغبة لديه فى الرحيل بالموسم الجديد، لعدم المشاركة بشكل أساسى مع الفريق.

ويلسون أول الراحلين عن الاتحاد السكندرى فى الصيف

أصبح فى حكم المؤكد رحيل المالى ويلسون اكاكبو مدافع الاتحاد السكندرى عن صفوف الفريق فى الانتقالات الصيفية المقبل بعد قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد المحترفين إلى ثلاثة لاعبين فقط مع إلغاء بند اعتبار أحد لاعبى شمال أفريقيا لاعبا محليا وهو ما سيجعل بعض الأندية تستغنى عن محترفيها.

للمرة الثانية.. الأهلى يستعجل فيفا للبت فى شكواه ضد عبد الله السعيد

أرسل النادى الأهلى خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة يطلب فيه مخاطبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لاستعجال البت فى شكوى القلعة الحمراء ضد عبد الله السعيد لاعب بيراميدز الحالى والأهلى السابق.

حسام حسن يثير حيرة الجماهير بصورة بقميصى الأهلى والزمالك

أثار حسام حسن مهاجم نادى سموحة، حيرة متابعيه على حسابه الشخصى عبر إنستجرام، فى ظل توقف النشاط الرياضى حاليا بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.