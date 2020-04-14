شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد عصام الحضرى يقود مجموعة من الشباب فى وصلة تدريب قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد عصام الحضرى حارس مرمى الأهلى والزمالك السابق ومنتخب مصر وصلة تدريبية لمجموعة من الشباب، لرفع مستوى اللياقة البدنية.

وأظهر الحضرى قوة وحزم فى مراقبة الشباب خلال التدريب الصعب الذى ألزمهم به، وقام بمشاركتهم فيه.

ونشر السد العالى فيديو عبر حسابه الشخصى على إنستجرام خلال تلك التدريبات الصعبة.

وتوقف النشاط الرياضي حالياً في مصر والعديد من دول العالم بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، الذي أجبر الملايين على البقاء في منازلهم خوفاً من تفشي الفيروس.

وقال الحضرى خلال تصريحاته فى برنامج "أبلة فاهيتا" عبر شاشة أون، إن من أسواء المباريات التى خاضها كانت مباراة الأهلي أمام النجم الساحلى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا 2007 وخسر المارد الأحمر اللقب حينها، والمباراة الثانية مع منتخب مصر أمام الجزائر فى أم دورمان.

وخسر المنتخب المصرى أمام الجزائر بهدف دون رد فى المباراة الفاصلة والتى أهلت منتخب الخضر إلى نهائيات كأس العالم 2010 التى أقيمت بجنوب إفريقيا وتوج بها المنتخب الإسبانى.

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البداية بعد فوز مصر على الجزائر فى استاد القاهرة وسط حضور أكثر من 80 ألف متفرج، بهدفين أحرزهما عمرو زكى وعماد متعب ويتساوى المنتخبان فى كل الأمور، ليلجأ الفريقان إلى مباراة فاصلة، يحدد الاتحاد الإفريقى إقامتها بالسودان بعد إجراء قرعة بين المنتخبين حيث كان المنتخب المصرى قد اختار السودان، بينما اختار الجزائر جنوب إفريقيا وتجرى القرعة لمصلحة مصر.

وكان عصام الحضرى قد اعتذر لجماهير نادى الزمالك على خلفية الأزمة الأخيرة التي نشبت بينه وبين جماهير القلعة البيضاء.