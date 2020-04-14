شكرا لقرائتكم خبر عن التايكوندو يؤجل نهائيات بطولة الجمهورية للبومزا 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد التايكوندو برئاسة عمرو سليم تعديل موعد بطولة الجمهورية الأولى للبومزا، والتى كان من المقرر إقامتها 21 أبريل الجارى، على موقع الاتحاد أون لاين، لتقام بعد الموعد المحدد بـ24 ساعة.

جاء قرار التأجيل نظرا لتزامنها مع أعياد الأخوة الأقباط لقتام يوم 22 أبريل بدلا من 21 من نفس الشهر، وحدد اتحاد اللعبة أن يكون آخر موعد للتسجيل فى البطولة أون لاين وإرسال الفيديو الخاص بكل لاعب مشترك فى المنافسات بعد غد الخميس.

وكانت اللجنة الفنية باتحاد التايكوندو، برئاسة عمرو سليم، قررت عمل تدريبات أون لاين للمدربين واللاعبين لمنع حالة الملل، خلال توقف النشاط وحظر التجوال، على أن تكون التدريبات عن طريق الفيديوهات، ليستفيد بها كل لاعبى ومدربى اللعبة فى مختلف أنحاء الجمهورية وحتى تمكن اللاعبون فى مختلف الأندية فى التعرف على طرق التدريب عن طريق مدربين الاتحاد، ولعمل حالة من الاحتكاك واكتساب خبرات جديدة عن طريق الفيديوهات أون لاين.

يذكر أن الاتحاد تلقى خطابا من الاتحاد الدولى للعبة، يفيد بتأهل الرباعى هداية ملاك، ونور حسين، وسيف عيسى، وعبد الرحمن وائل لاعبى المنتخب إلى أولمبياد طوكيو رسمياً، والتى تم تأجيلها لمدة عام على خلفية وباء كورونا بالإضافة إلى ثنائى المنتخب البارالمبى سلمى على ومحمد الزيات، حيث جاء تأهل الرباعى من خلال مشاركتهم فى منافسات البطولة الأفريقية الأخيرة التى شارك بها اللاعبون.