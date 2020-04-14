شكرا لقرائتكم خبر عن قرار تقليص الأجانب شرارة الصدام مع الكبار.. ومطالب بالتعويض حال إقراره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزداد التكهنات عن إمكانية تطبيق قرار تقليص اللاعبين الأجانب فى الدورى المصرى بدءا من الموسم المقبل، فى ظل وجود 4 لاعبين أجانب، بخلاف السماح للأندية بقيد لاعب من شمال أفريقيا كلاعب محلى، وهو ما يهدد مصير عدد كبير من اللاعبين بالرحيل عن أنديتهم فى الموسم المقبل سواء من اللاعبين المتواجدين بالدورى المصرى والمعارين خارجه.

حال إقرار تقليص عدد الأجانب سيكون له توابع ثقيلة على شارع الرياضى، ما بين مؤيد للقرار ومعارض له، وإن أصحاب القوة والنفوذ في الكرة المصرية سيحاربون لمنع تطبيقه وقد يدخلون في حربا ضروسا مع مسئولى الجبلاية لإجبارهم على التراجع عن القرار، لما سيترتب عليه من خسائر كيرة للأندية الكبيرة.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة إخطار الأندية، بقرار تخفيض اللاعبين الأجانب بداية من الموسم المقبل، بشكل رسمي، وذلك فى لائحة القيد للموسم الجاري 2019 -2020.

وشدد مسئولو الجبلاية، على أن عدد اللاعبين الأجانب فى الموسم الحالي 5 بعد الموافقة على اعتبار لاعب من شمال أفريقيا كلاعب محلي، وأن هذا القرار ليس وليد الصدفة وسيتم العمل به فى الموسم المقبل، مع التأكيد على ضرورة قيام الأندية بترتيب أوضاعها مع اللائحة التى سيتم تطبيقها.

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من ناحية أخرى، كشف مسئولو اتحاد الكرة أن تأجيل مباراة منتخب مصر أمام كينيا فى الجولة الخامسة بتصفيات أمم أفريقيا 2021، التى كان مقررا لها فى الفترة من 1 حتى 9 يونيو المقبل، يزيد من فرص استئناف مسابقة الدورى العام هذا الموسم.

وأوضح مسئولو الجبلاية أن التأجيل يوفر لاتحاد الكرة ولجنة المسابقات 10 أيام لإقامة مباريات الدورى، بدلا من التوقف الدولى لخوض المباراة وهو ما يمنح فرصة لاستئناف الدورى حتى لو عاد أول يونيو المقبل وليس منتصف مايو.

وتلقى اتحاد الكرة تأكيدات من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، تفيد بتأجيل مباراة منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى أمام كينيا في الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، والمقرر لها في الفترة من 1 حتى 9 يونيو المقبل، في إطار الإجراءات الاحترازية لمحاربة فيروس كورونا.

وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قد قرر فى وقت سابق تأجيل مباريات تصفيات كأس أفريقيا المؤهلة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 التى كان محدد لها الفترة من 25 حتى 31 مارس الماضى فى الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021، خوفًا من نقل عدوى فيروس كورونا من القادمين من أوروبا.

ونشر "كاف" عبر موقع تويتر بيانًا رسميًا موقع من السكرتير العام الجديد عبد المنعم باه يوضح فيه تأجيل المباريات حفاظا على سلامة اللاعبين فى الدول الأفريقية.