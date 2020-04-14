شكرا لقرائتكم خبر عن الجنسية المصرية سر تمسك المصرى بمحمود وادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد الجنسية المصرية التى حصل عليها الفلسطينى محمود وادى مهاجم المصرى البورسعيدى بداية الموسم الحالى السبب الرئيسى وراء تمسك مسئولى ناديه به ورفضهم القاطع التفريط فيه لأى نادٍ بعدما أصبح لاعبا محليا.

يأتى ذلك بعد قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد المحترفين إلى ثلاثة لاعبين فقط مع إلغاء بند اعتبار أحد لاعبى شمال أفريقيا لاعبا محليا وهو ما سيجعل بعض الأندية تستغنى عن محترفيها.

وأصبح محمود وادى لاعبا محليا بعد حصوله على الجنسية المصرية وهو ما سيؤدى إلى بحث إدارة النادى البورسعيدى عن محترفين جيدين بعيدا عن اللاعب صاحب الأصول الفلسطينية.

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وألمح مسئولو الزمالك إلى رغبتهم فى التعاقد مع وادى حال فشلهم فى التعاقد مع حسام حسن مهاجم سموحه لتدعيم هجوم الفريق الأبيض بمهاجم سوبر.

وأكد مصدر مسئول داخل النادى المصرى أن طارق العشرى المدير الفنى للمصرى يرفض تماما المساس بالعناصر الأساسية فى التشكيلة الأساسية للفريق والتى يأتى على رأسها محمود وادى الذى يعول العشرى عليه كثيرا فى الجانب الهجومى بجانب اوستن اموتو النيجيرى.

وأضاف نفس المصدر أن اللاعب نجح فى الإنخراط داخل صفوف الفريق ويعتمد عليه الجهاز الفنى كمحطة فى الجانب الهجومى لذا فمن الصعب التفريط فيه خاصة وأن أحمد جمعة المهاجم الثانى مازال يعانى من إصابة ويحتاج لفترة للعودة من جديد للمشاركة فى مباريات الدورى.