شكرا لقرائتكم خبر عن الكبار لم يرحلوا كلهم.. نجوم على أعتاب الـ30 فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور البعض أن إدارة النادى الأهلى أنهت تواجد اللاعبين الكبار بالموافقة على رحيل شريف إكرامى ورفض تجديد عقد حسام عاشور وعدم التوصل لصيغه اتفاق مع أحمد فتحى لتجديد عقده ليرحل رسمياً لبيراميدز، إلا أن الحقيقة أن الفريق يضم لاعبين آخرين تعدوا الثلاثين أو على أعتابها، وبالتأكيد سيتم قيدهم أو تسجيل معظمهم فى قائمة الفريق بالموسم الجديد.

ورغم أن قائمة الأهلى يسيطر عليها ميزة الشباب حيث يتواجد العديد من اللاعبين الصغار والذين تتراوح أعمارهم من 20 إلى 27 سنة، إلا أن هناك أيضاً لاعبين كبار سيضيفون ميزة الخبرة على الفريق في الفترة المقبلة، وأبرزهم وليد سليمان وعمرو السولية وسعد سمير.

ويضم الأهلي في صفوفه العديد من اللاعبين صغار السن الذين لازال أمامهم الكثير ليقدموه للنادي ومنهم مصطفى شوبير 20 عاماً، رامى ربيعة 26 عاماً، محمود متولى 27 عاماً، ياسر إبراهيم 27 عاماً، محمود وحيد 25 عاماً، محمد هانى 24 عاماً، اليو ديانج 22 عاماً، العربى بدر 19 عاماً، حمدى فتحى 26 عاماً، محمد محمود 21 عاماً، كريم نيدفيد 22 عاماً، محمد مجدى قفشة 24 عاماً، صالح جمعة 26 عاماً، رمضان صبحى 23 عاماً (تنتهى إعارته للفريق بنهاية الموسم)، محمود عبد المنعم كهربا 26 عاماً، جونيور أجايى 24 عاماً، حسين الشحات 27 عاماً، أحمد الشيخ 27 عاماً، جيرالدو 28 عاماً واليو بادجى 22 عاماً، إلا أن هناك لاعبين كبار أيضاً على أعتاب أو تخطوا سن الثلاثين وهم :

محمد الشناوى 31 عاماً

على لطفى 30 عاماً

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أيمن أشرف 29 عاماً

سعد سمير 31 عاماً

على معلول 30 عاماً

عمرو السولية 30 عاماً

وليد سليمان 35 عاماً

مروان محسن 31 عاماً