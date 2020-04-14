وكيل خالد بوطيب يكشف لمصراوي سبب توقف جلسة اللاعب مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري

أكد محمد عزيز وكيل خالد بوطيب لاعب نادي الزمالك، إن جلسة اللاعب المغربي مع النادي لحسم موقفه توقفت بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وفسخ الزمالك عقده مع خالد بوطيب، بعد أن رفض اللاعب الخضوع لجراحة في الركبة، وامتنع عن الانخراط في مران الفريق.

Advertisements

وقال محمد عزيز في تصريحات خاصة ليلاكورة: "كان من المفترض أن تكون هناك جلسة مع مسؤولي الزمالك لحسم موقف بوطيب ولكن كل الأمور متوقفة بسبب كورونا".

وعن تلقي اللاعب عروض خليجية، قال وكيل بوطيب: "فيروس كورونا متسبب في إيقاف كل شيء في الفترة الحالية".

يذكر أن هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك، صرح في وقت سابق أنهم فسخوا عقد خالد بوطيب بعد دراسته بشكل جيد، قائلًا أنهم دفعوا كافة مستحقاته المتبقية بعد توقيع كافة العقوبات عليه.