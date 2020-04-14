بالفيديو.. نجوم الفانتازي.. الحساب البنكي أم الشعبية؟ ميدو وحازم إمام يتحدثان عن أزمات التجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق

تحدث أحمد حسام "ميدو" وحازم إمام نجما الكرة المصرية السابقين عن أزمات تجديد التعاقدات التي لاحقت العديد من لاعبي الكرة المصرية مؤخرًا، وخاصة نجوم الأهلي المخضرمين.

وأعلن الأهلي عدم تجديد تعاقد قائده حسام عاشور، كما رفض أحمد فتحي العرض المقدم من النادي الأحمر لتجديد تعاقده، وانتقل رسميًا إلى بيراميدز بداية من الموسم المقبل، كما أعلن حارس المرمى شريف إكرامي أن الموسم الحالي هو الأخير بالنسبة له بين صفوف الأهلي.

وجه إمام سؤالًا إلى ميدو خلال تواجدهما في حلقة جديدة من برنامج "نجوم الفانتازي" حول رأيه في اعتزال حسام عاشور أو استمراره بالملاعب في فريق آخر غير الأهلي، ليجيب الأخير قائلًا: "لا أعلم كم يمتلك في حسابه البنكي."

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كما تناول ميدو وإمام أزمة تجديد فتحي التي انتهت بإعلان رحيله عقب نهاية الموسم الحالي، وقال إمام أن الجماهير من حقها أن تغضب لخسارة نجم مفضل، لكن أحدًا لا يستطيع أن ينكر ما قدمه اللاعب لفريقه على مدار سنوات طويلة.

وقال ميدو إن فتحي وحده هو من يملك الاختيار في تلك المرحلة الحساسة من عمر مشواره، فأمامه الأموال في بيراميدز، وأمامه الشعبية في الأهلي، واختار فتحي تأمين مستقبله على الصعيد المادي، وهذا ليس عيبًا.