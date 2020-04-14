محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن تأجيل جميع مبارياته المقرر إقامتها في شهري مايو ويونيو المقبلين، لآجل غير مسمى.
وكان الاتحاد الآسيوي، قد أعلن تأجيل منافسات البطولات القارية في الفترة المقبلة بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد.
وقال بيان الاتحاد الآسيوي إنه بعد متابعة الوضع الناتج عن فيروس كورونا المستجد، فقد رأى الاتحاد الآسيوي للمصلحة العامة اتخاذ قرار التأجيل.
وأكد الاتحاد الآسيوي في بيانه يدرس كل الحلول الممكنة بشأن كيفية استكمال دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي بالطريقة التي تناسب الجميع.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب كورونا.. الاتحاد الآسيوي يُعلن تأجيل مباريات مايو ويونيو لأجل غير مسمى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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