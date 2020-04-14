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رابطة الأندية الألمانية تؤجل قرارها بشأن استمرار البوندسليجا

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أعلنت رابطة الأندية الألمانية، اليوم الثلاثاء، تأجيل اتخاذ قرار بشأن استكمال الموسم الحالي، إلى الأسبوع المقبل.

وأكدت رابطة الأندية الألمانية أن الاجتماع العام سينعقد في الثالث والعشرين من الشهر الجاري

لتحديد الموقف النهائي من استمرار مسابقة البوندسليجا.

يذكر أن تفشي فيروس تسبب في تعليق كافة المسابقات حول العالم.

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