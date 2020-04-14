رابطة الأندية الألمانية تؤجل قرارها بشأن استمرار البوندسليجا

أعلنت رابطة الأندية الألمانية، اليوم الثلاثاء، تأجيل اتخاذ قرار بشأن استكمال الموسم الحالي، إلى الأسبوع المقبل.
وأكدت رابطة الأندية الألمانية أن الاجتماع العام سينعقد في الثالث والعشرين من الشهر الجاريلتحديد الموقف النهائي من استمرار مسابقة البوندسليجا.
يذكر أن تفشي فيروس كورونا تسبب في تعليق كافة المسابقات الرياضية حول العالم.
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